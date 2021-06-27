Украина

Хавбек прокомментировал свой не самый удачный в карьере сезон.

Полузащитник Динамо Миккель Дуэлунд после перехода в голландский Неймеген на правах аренды высказался о минувшем сезоне в украинской Премьер-лиге.

"Динамо провело великолепный сезон. В команде полно футболистов сборной Украины, поэтому я понимаю, почему Луческу не вносил никаких изменений в состав, который выигрывал.

Клуб делает ставку на собственных воспитанников, я принял эту позицию. Я не устал играть за границей, наоборот, у меня большое желание чего-то добиваться", – сказал датчанин для Tipsbladet.

Аренда хавбека в Неймегене рассчитана до конца сезона-2021/22.

В прошлом сезоне датский футболист провел всего 4 неполных матча (77 минут) в рамках УПЛ.