Нидерланды. Новость

Нападающий Манчестер Юнайтед имеет все шансы остаться в команде в первой половине сезона.

Главный тренер английского Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Солскьяер во время одного из своих недавних интервью не скрывал намерений о том, что его клуб в оставшееся время до закрытия трансферного окна намерен подыскать временное место работы для юного нападающего Амада Диалло Траоре.

Сообщалось также и то, что "Красные дьяволы" уже якобы провели переговоры с нидерландским Фейеноордом относительно возможности подобной сделки, получив при этом одобрение от "гордости юга".

Однако, согласно последним данным итальянского журналиста Фабрицио Романо, на одной из недавних тренировок ивуариец получил повреждение, в результате чего все переговорные процессы по поводу его возможного ухода были поставлены на паузу.

Шансы на то, что 19-летний футболист останется в стане Манчестер Юнайтед на первую половину нового сезона, сейчас оцениваются как большие.

Стоит отметить, что в новом футбольном году Оле-Гуннар Солскьяер еще не подпускал футболиста к официальным поединкам.