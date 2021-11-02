Нидерланды. Новость
Амстердамский клуб заинтересован в услугах хавбека.
Кристиан Эриксен, Getty Images
02 ноября 2021, 15:58
Полузащитник Интера Кристиан Эриксен может в ближайшее время стать игроком Аякса, сообщает в твиттере журналист Николо Скира.
Руководство Серии А запретило Эриксену возвращаться на поле после того, как ему установили кардиовертер-дефибриллятор. Интер планирует продать датского хавбека, чем намерен воспользоваться Аякс.
Эриксен защищал цвета Аякса в 2009-14 годах, отыграв 162 поединка и забив 32 гола.
Ранее сообщалось, что приобрести полузащитника Интера Марцело Брозовича хочет ПСЖ.