Италия

Боссы Интера готовы пойти на встречу футболисту.

Полузащитник Интера Кристиан Эриксен может покинуть Интер в ближайшее время.

Напомним, на Евро-2020 футболист перенес клиническую смерть, после чего врачи установили Эриксену кардиовертер-дефибриллятор.

В итальянском клубе сообщили, что датчанину запрещено не только играть, но и тренироваться с командой. Интер не может даже внести футболиста в заявку до тех пор, пока дефибриллятор не будет удален из его организма.

После этого боссы Интера приняли решение, что они готовы отпустить футболиста в тот чемпионат, где ему будет позволено тренироваться и играть при наличии дефибриллятора в организме.

Напомним, летом футболист мог вернуться в Аякс, однако стороны не сумели договориться о переходе.