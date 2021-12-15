Англия

Английский клуб уверен в подписании защитника в январе.

Защитник Атлетико Киран Триппьер близок к переходу в Ньюкасл в зимнее трансферное окно, сообщает издание Northern Echo.

"Сороки" намерены заполучить Триппьера в январе и готовы заплатить за него около 30 миллионов фунтов. Самому футболисту английский клуб готов предложить зарплату в 150 тысяч фунтов в неделю.

В текущем сезоне 31-летний игрок провел 15 поединков в футболке "матрасников".

Ранее сообщалось, что в подписании Триппьера также заинтересован Манчестер Юнайтед.