Английский клуб планирует укрепить линию обороны.
Джо Родон, Getty Images
22 декабря 2021, 14:04
Защитник Тоттенхэма Джо Родон попал в сферу интересов Ньюкасла, сообщает издание The Telegraph.
Главный тренер Ньюкасла Эдди Хау намерен укрепить линию обороны в январе и проявляет интерес к Родону. "Сороки" хотят подписать валлийского центрбека на правах аренды.
В текущем сезоне 24-летний игрок провел 6 поединков в футболке "шпор".
Ранее сообщалось, что Ньюкасл также заинтересован в подписании защитника Атлетико Кирана Триппьера.