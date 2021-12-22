Защитник Тоттенхэма Джо Родон попал в сферу интересов Ньюкасла, сообщает издание The Telegraph.

Главный тренер Ньюкасла Эдди Хау намерен укрепить линию обороны в январе и проявляет интерес к Родону. "Сороки" хотят подписать валлийского центрбека на правах аренды.

В текущем сезоне 24-летний игрок провел 6 поединков в футболке "шпор".

Ранее сообщалось, что Ньюкасл также заинтересован в подписании защитника Атлетико Кирана Триппьера.