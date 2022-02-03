Нидерланды. Новость

Немецкий специалист решил не продолжать сотрудничество с клубом.

Главный тренер Рогер Шмидт принял решение покинуть ПСВ следующим летом, сообщает официальный сайт нидерландского клуба.

Немецкий специалист провел беседу с руководством клуба и решил не продлевать контракт, который истекает в июне.

Шмидт возглавил ПСВ в марте 2020 года. Вместе с "красно-белыми" 54-летний специалист завоевал Суперкубок Нидерландов в 2021 году.

На данный момент ПСВ занимает 2-ю строчку в турнирной таблице Эредивизи, отставая от лидирующего Аякса на два очка.