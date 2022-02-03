Нидерланды. Новость
Немецкий специалист решил не продолжать сотрудничество с клубом.
Рогер Шмидт, Getty Images
03 февраля 2022, 14:57
Главный тренер Рогер Шмидт принял решение покинуть ПСВ следующим летом, сообщает официальный сайт нидерландского клуба.
Немецкий специалист провел беседу с руководством клуба и решил не продлевать контракт, который истекает в июне.
Шмидт возглавил ПСВ в марте 2020 года. Вместе с "красно-белыми" 54-летний специалист завоевал Суперкубок Нидерландов в 2021 году.
На данный момент ПСВ занимает 2-ю строчку в турнирной таблице Эредивизи, отставая от лидирующего Аякса на два очка.