Нидерланды. Новость

Аякс може отримати за півзахисника до 25 мільйонів євро.

Після узгодження умов контракту с Райаном Граверберхом, Баварія звернулася з офіційною пропозицією до Аяксу — стверджує журналіст Фабріціо Романо.

Пропозиція Баварії включає 15 мільйонів євро плюс бонуси, сума яких може досягти 10 мільйонів.

Контракт з Аяксом Гравенберха закінчується 30 червня 2023 року. Райан не мав наміру його подовжувати, але сказав, що не покине Аякс в якості вільного агента.

Також ним цікавиться Манчестер Юнайтед.

Райан провел 10 матчей в составе национальной сборной Нидерландов (1 гол) и 91 матч во всех турнирах за Аякс (10 голов).