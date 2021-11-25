Англия

Мерсисадйцы проявляют интерес к молодому хавбеку.

Полузащитник Аякса Райан Гравенберх попал в сферу интересов Ливерпуля, сообщает портал Calciomercato.

"Красные" следят за выступлениями Гравенберха и попытаются заполучить его следующим летом. Контракт нидерландского хавбека с Аяксом истекает в 2023 году.

В приобретении 19-летнего игрока также заинтересован Ювентус.

В текущем сезоне Гравенберх провел 19 поединков в составе амстердамцев, отличившись одним голом и одним ассистом.

Ранее сообщалось, что Ливерпуль также проявляет интерес к нападающему Вильярреала Арно Груневелду.