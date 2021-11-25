Мерсисадйцы проявляют интерес к молодому хавбеку.
Райан Гравенберх, Getty Images
25 ноября 2021, 21:01
Полузащитник Аякса Райан Гравенберх попал в сферу интересов Ливерпуля, сообщает портал Calciomercato.
"Красные" следят за выступлениями Гравенберха и попытаются заполучить его следующим летом. Контракт нидерландского хавбека с Аяксом истекает в 2023 году.
В приобретении 19-летнего игрока также заинтересован Ювентус.
В текущем сезоне Гравенберх провел 19 поединков в составе амстердамцев, отличившись одним голом и одним ассистом.
Ранее сообщалось, что Ливерпуль также проявляет интерес к нападающему Вильярреала Арно Груневелду.