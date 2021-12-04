Германия

Football.ua изучил дальнейший ход карьер футболистов, которые однажды решили сменить "желто-черные" цвета.

На данный момент Джейдон Санчо не сделал ни одного результативного действия за Манчестер Юнайтед в этом сезоне. Игрок уже подвергся критике со стороны болельщиков и экспертов, однако процесс адаптации рано или поздно подойдет к концу, и мы наверняка увидим в действии лучшую версию англичанина. Хотя увидим ли? В этом материале мы решили вспомнить предыдущих футболистов, ставших звездами в Дортмунде, но после отъезда из Рура в той или иной степени не блистали столь ярко на новом месте. Тут будут как откровенные провалы, так и просто неоднозначные переходы.

Нури Шахин (Боруссия Д — Реал — Ливерпуль)

Начнем с турецкого полузащитника, некогда слывшего одним из главных активов чемпионской Боруссии Юргена Клоппа.

В августе 2005 году Шахин дебютировал за "шмелей" в возрасте 16 лет в выездной встрече с Вольфсбургом, тем самым став самым молодым дебютантом в истории Бундеслиги на тот момент, а вскоре установил еще один рекорд, став самым юным автором гола. Случилось это в игре с Нюрнбергом в ноябре того же года.

В силу возраста заиграть в основном составе дортмундцев было сложно, так что аренда в Фейеноорд была довольно логичным шагом. В Роттердаме Нури провел 34 матча во всех турнирах в сезоне-2007/08, набрав солидные 11 очков по гол+пас, а летом 2008 года вернулся к родным пенатам.

Тогда же на Сигнал Идуна Парк оказался герр Юрген, начавший строительство одно из самых симпатичных команд XXI столетия. Шахин был достаточно важным механизмом в этой структуре. Постепенный прогресс из кампании в кампанию позволил ему стать полноценным лидером Боруссии и в 2011 году повесить на шею золотую медаль за победу в Бундеслиге.

Подобные вещи не могли остаться незамеченными большими клубами, так что тем же летом Шахин оказался на Сантьяго Барнабеу. Выбор в пользу Реала получился довольно странным, так как вытеснить из основы кого-то из игроков центральной трети поля пусть даже такому талантливому пареньку не представлялось возможным. Начало сезона-2011/12 и вовсе вышло смазанным для турка, так как он пропустил больше месяца из-за деформации коленного состава, а после выходил лишь эпизодически, либо не попадая в состав, либо играя в проходных встречах, как, к примеру, с АПОЭЛ-ем в четвертьфинале той Лиги чемпионов.

Понятное дело, полирование скамейки запасных не входило в планы дортмундского бриллианта, поэтому в первой половине сезона-12/13 он отправился в аренду в Ливерпуль, где также наиграл лишь жалкие 12 матчей во всех турнирах, зимой вернувшись в Боруссию, которая в итоге выкупила блудного сына обратно.

Особых дивидендов возвращение Нури "шмелям" не принесло. Лишь в двух розыгрышах чемпионата Германии из пяти (!) ему удалось перешагнуть отметку в 10 поединков, а самым ярким сезоном после возвращения можно назвать лишь период-2013/14.

Частые травмы и заметный регресс привели к переезду на родину в Антальяспор, где топовые игроки как правило исключительно доигрывают оставшиеся футбольные деньки. Собственно, ныне Шахин является играющим тренером упомянутого выше Антальяспора, попутно готовясь к полноценной работе коуча.

Эх, а какие голы-красавцы в свое время забивал этот игрок, просто на загляденье!

Синдзи Кагава (Боруссия Д — Манчестер Юнайтед)

Еще один игрок, своей футбольной судьбой напоминающий Нури Шахина.

Именно улыбчивый японец в свое время проложил дорожку для будущих представителей Страны восходящего солнца в Германии (Оказаки, Киетаки, и тд), причем подписала его Боруссия из Сересо Осаки совершенно бесплатно.

В Дортмунде Синдзи с порога произвел настоящий фурор, став одним из лидеров команды, а в кампании-2011/12 уже был неотъемлемым и одним из основополагающих элементов "шмелей", защитивших добытый годом ранее чемпионский титул. Именно гол Кагавы во встрече с Боруссией из Менхенгладбаха (2:0) позволил тезкам "жеребцов" оформить окончательную победу при скользком счете, тем самым официально сделав Дортмунд чемпионом.

Наиболее ярко его фантастическую игру иллюстрирует финал Кубка Германии в том же розыгрыше, где он сперва отличился сам, открыв счет, а затем блестящей передачей при счете 2:1 вывел Роберта Левандовски на свидание с Мануэлем Нойером.

Разумеется, на талантливого японца началась настоящая охота на трансферном рынке. По итогу полузащитник оказался в Манчестер Юнайтед, которому предстояло добыть последний на данный момент титул АПЛ и достойно проводить на пенсию великого сэра Алекса. Правда, переезд Кагавы на Олд Траффорд был, скорее, маркетинговым ходом, направленным на получение прибыли от азиатского рынка.

При Дэвиде Мойесе Синдзи провел больше игровых минут, чем при Фергюсоне сезоном ранее, но "красные дьяволы" с оглушительным свистом скатились на седьмую строчку в таблице вне зоны еврокубков, так что в клубе назревали перемены, в первую очередь, кадровые.

Так Кагава и вернулся в столицу Рура, где провел четыре неоднозначных сезона, лишь изредка радуя болельщиков своей магией.

В конечном итоге японец захотел осуществить давнюю мечту и поиграть в Испании, так что после краткосрочного периода в Бешикташе он успел попылить за Сарагосу, а ныне выступает в греческом ПАОК-е. Эх, а все так хорошо начиналось.

Генрих Мхитарян (Боруссия Д — Манчестер Юнайтед) и Пьер-Эмерик Обамеянг (Боруссия Д — Арсенал)

Не спешите заваливать нас негативными комментариями, так как мы предупреждали, что в этом тексте пойдет речь и о неоднозначных переходах. Пути Мхитаряна и Обамеянга после Боруссии можно смело называть таковыми. Начнем с армянина.

"Микки" впервые продемонстрировал свой невероятный талант в донецком Шахтере, где с каждым годом показывал поступательный прогресс, а в кампании-2012/13 и вовсе стал лучшим бомбардиром достаточно сильного и конкурентного на тот момент чемпионата Украины. Генрих показал себя хорошо и в Лиге чемпионов, где "горняки" сумели выйти из группы с Челси и Ювентусом, так что переезд в более статусный коллектив был делом решенным.

Первый сезон в Германии получился, скорее, хорошим, чем наоборот. Да, болельщики Боруссии до сих пор с содроганием вспоминают его невероятный промах по пустым воротам в ответном четвертьфинале ЛЧ против мадридского Реала при счете 2:0 в пользу дортмундцев (в первой игре "сливочные", напомним, победили тогда 3:0), но 13 голов и 10 ассистов в 46 матчах был далеко не дурным показателем.

Сезон-2014/15 получился просто катастрофическим для Мхитаряна, испытывавшего психологические проблемы на этой почве, а 4 гола во всех турнирах говорят сами за себя, однако приход Томаса Тухеля заметно освежил и встряхнул команду, в том числе самого Генриха. Армянин выдал невероятную кампанию-15/16, набрав безумные 23+32 по гол+пас, в итоге решив несколько скандально (не забываем, кто является его агентом) отправиться в Манчестер Юнайтед (снова "дьяволы" в этом перечне).

Поначалу все шло неплохо, однако затем "Микки" впал в немилость Жозе Моуриньо, так что во второй половине сезона-17/18 уехал в Арсенал. Думаем, дальше вы и сами все помните. Период в АПЛ можно однозначно заносить в пассив игроку, а делать однозначные выводы по выступлениям в Роме пока рановато.

На Эмирейтс Генрих, к слову, успел пересечься с Пьер-Эмериком Обамеянгом. Давним братишкой по Боруссии. В Дортмунде габонец сумел раскрыться, как высококлассная "девятка", например, в сезоне-16/17 выиграв бомбардирскую гонку в Бундеслиге у Роберта Левандовски, однако на следующий год Боруссия впала в турбулентность под руководством двух Петеров — Боша и Штегера, так что Обамеянг по-быстрому спаковал вещички и укатил в Лондон.

Первые два полноценных сезона Пьер-Эмерик тащил посыпавшихся "канониров" на своих плечах, но в последний год перестал напоминать себя прежнего. Да простят нас болельщики Арсенала, но сей переход вышел неоднозначным еще и потому, что во время выступлений в Дортмунде форварда хотели подписать мировые гранды, а сам Обамеянг мечтал поиграть на Сантьяго Барнабеу, и далеко не беспочвенно. Переезд на Эмирейтс всех удивил, так как он фактически лишил себя выступлений в Лиге чемпионов, что является важным индикатором силы того или иного футболиста, а собственные амбиции не соответствуют задачам, которые ныне решает лондонский гранд.



Кристиан Пулишич (Боруссия Д — Челси) и Матс Хуммельс (Боруссия Д — Бавария)

Еще два спорных перехода, которые оставили разное послевкусие.

О Пулишиче вы и сами все отчетливо помните.

Томас Тухель подвинул игрока к основной обойме в сезоне-2015/16, где Кристиан практически сходу отличился во встрече с Гамбургом, далее демонстрируя лишь поступательный рост. Сезон-18/19 вышел для него немного скомканным по разным причинам, однако это не помешало Челси вывалить за него внушительные 64 млн евро.

В первом сезоне на Стэмфорд Бридж Фрэнк Лэмпард пытался интегрировать юного американца в состав, как и Томас Тухель, и определенная пользу от него была, однако рояль в победоносной команде имени прошлого сезона таскали совершенно другие люди. Однако "Пуля" еще очень молод, так что вешать на него ярлык неудачника очень рано.

А вот по Матсу Хуммельсу все куда однозначнее. Экс-капитан "шмелей" принял некрасивое решение отправиться в Баварию, где должен был составить связку а-ля "бундестим" с Жеромом Боатенгом, но плодотворного сотрудничества по итогу не вышло.

Нельзя сказать, что звездный центрбек и чемпион мира 2014 года с треском провалился. Отнюдь, его цифры говорят об обратном, однако на Альянц Арене воспитанник Баварии своим не стал, так и не выиграв заветную Лигу чемпионов.

Не исключено, что на решение вернуться в Боруссию повлияло и отстранение от сборной Германии после провала "манншафт" в Лиге Наций, когда на Хуммельса и его товарищей Мюллера и Боатенга свалился шквал критики. Матс хотел доказать всем, что есть еще порох в пороховницах, а решение Йоахима Лева отстранить его от выступлений в национальной команде — ошибочное. Сейчас Хуммельс лидер защитной линии "шмелей", однако уже без капитанской повязки, что весьма справедливо.

Марио Гетце (Боруссия Д — Бавария)

"Золотой мальчик немецкого футбола", "Герой сборной Германии на ЧМ-2014", "Автор исторического гола в финале бразильского мундиаля" — такими заголовками пестрили газеты и сайты в 2011-2014 годах. Именно в тот период на футбольном небосклоне зажглась новая звезда, которой суждено было достаточно быстро потухнуть.

В Боруссии Гетце показывал незаурядные способности, двигаясь вверх под чутким взором Юргена Клоппа, приложив ногу к успехам "шмелей" во внутренних турнирах, а также в Лиге чемпионов.

Ну, а победный гол Аргентине в финале чемпионата мира-2014 вы прекрасно помните. Забил его Марио, к слову, уже в качестве игрока Баварии, куда он перебрался за год до этого.

Новость об отъезде юного бриллианта в Мюнхен повергла в шок всю футбольную Германию, а Клопп спустя годы признавался, что этим решением полузащитник попросту разбил ему сердце. Не исключено, что всеобъемлющая ненависть дортмундских болельщиков, которые были готовы линчевать игрока, повлияла на его отсутствие в финале чемпионской лиги против будущего работодателя в 2013 году. Уж больно мутная история с его травмой, которая не позволила ему сыграть в одном из главных матчей своей жизни.

Как ни старался Хосеп Гвардиола, вывести Гетце на космически уровень ему не удалось. Марио старался, однако так и не сумел показать те качества, которые позволили бы ему стать лидером "роттен", так что возвращение в Боруссию выглядело закономерным шагом.

Некоторая часть фанатов простила опального футболиста, но триумфальная реверсия не задалась. Автор "золотого" гола в ворота Серхио Ромеро практически весь период на Сигнал Идуна Парк мучился с проблемами с метаболизмом, а прежний уровень показывал лишь в считанных поединках. Видимо, Боруссии и Гетце на роду было написано идти расхожими путями, так как Марио отблагодарил клуб, терпеливо предоставлявший игроку возможность реабилитации и восстановления, посредством требования повышения заработной платы до лидеров команды, что переполнило чашу терпения руководства. Прошлым летом от игрока наконец-то удалось избавиться.

Усман Дембеле (Боруссия Д — Барселона)

Талантливому французу хватило одного единственного сезона в Дортмунде после переезда из Ренна, чтобы показать всему миру свой потрясающий талант!

Кампания-16/17 стала невероятной для Дембеле, качественно заменившего ушедшего в МЮ Генриха Мхитаряна, а его 10+21 по гол+пас во всех турнирах говорят сами за себя.

Усман составил убийственную для соперников связку с Пьер-Эмериком Обамеянгом, а также помог Боруссии выиграть первый серьезный трофей с 2012 года. Начиная с четвертьфинальной стадии того розыгрыша Кубка Германии вингер вносил решающий вклад во всех победах дортмундского клуба на пути к заветному трофею. В 1/4 он ассистировал Кристиану Пулишичу на первый мяч "шмелей" на 57 минуте в выездной встрече со Шпортфройнде Лотте, позволивший наконец-то вскрыть плотный автобус соперника, в полуфинале при счете 2:1 в пользу Баварии на Альянц Арене выполнил голевую на Обамеянга, затем забив красивейший гол под дальнюю штангу. Ну а в победном финале с франкфуртским Айнтрахтом именно он открыл счет (2:1).

Летом 2017 года переезд Неймара из солнечной Барселоны в Париж вызвало лавину кадровых перестановок и настоящую истерию Жозепа Бартомеу и его свиты, лихорадочно пытавшейся заткнуть дыру после отъезда бразильца из Каталонии. В итоге выбор руководства "кулес" пал именно на французскую восходящую звезду. Даже несмотря на безумное предложение в размере 135 млн евро Боруссия не собиралась расставаться со своим драгоценным активом, но Дембеле шантажом и бойкотом тренировочного процесса не оставил руководству выбора. Вот так боссы "шмелей" тупо развели на деньги каталонского колосса.

На Камп Ноу Усман прописался не на футбольном прямоугольнике, а в лазарете, получая досадное повреждение за повреждением. Травмы — это ладно, бывает, однако детское и несуразное поведение француза вне поля дополняет общую картину главного трансферного фиаско "сине-гранатовых" наряду с Фелипе Коутиньо за всю историю славного испанского клуба.