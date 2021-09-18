Полузащитник голландского ПСВ Марио Гетце был признан лучшим игроком недели Лиги Европы, где был проведен первый тур группового этапа турнира. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

В поединке против Реал Сосьедада 29-летний немец отметился голом и результативной передачей на Гакпо, чем помог своей команде добыть ничью.

В борьбе за награду Гетце опередил Осимхена из Наполи, Райса из Вест Хэма и Хуанми из Бетиса.

Автором лучшего гола недели стал нападающий Лиона Карл Экамби, который отметился шикарным результативным ударом в матче против шотландского Рейнджерс.

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