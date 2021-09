Полузащитник голландского ПСВ Марио Гетце был признан лучшим игроком недели Лиги Европы, где был проведен первый тур группового этапа турнира. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

В поединке против Реал Сосьедада 29-летний немец отметился голом и результативной передачей на Гакпо, чем помог своей команде добыть ничью.

В борьбе за награду Гетце опередил Осимхена из Наполи, Райса из Вест Хэма и Хуанми из Бетиса.

Автором лучшего гола недели стал нападающий Лиона Карл Экамби, который отметился шикарным результативным ударом в матче против шотландского Рейнджерс.

🎥One more look at that KTE goal... 🦁#RFCOL #UEL pic.twitter.com/PMUq07HuVq