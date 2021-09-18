Лига Европы

Автором лучшего забитого мяча первого тура стал Карл Экамби из Лиона.

Полузащитник голландского ПСВ Марио Гетце был признан лучшим игроком недели Лиги Европы, где был проведен первый тур группового этапа турнира. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

В поединке против Реал Сосьедада 29-летний немец отметился голом и результативной передачей на Гакпо, чем помог своей команде добыть ничью.

В борьбе за награду Гетце опередил Осимхена из Наполи, Райса из Вест Хэма и Хуанми из Бетиса.

Автором лучшего гола недели стал нападающий Лиона Карл Экамби, который отметился шикарным результативным ударом в матче против шотландского Рейнджерс.

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