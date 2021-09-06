Нидерланды. Новость

Немецкий хавбек продолжит покорять голландский чемпионат.

Голландский ПСВ на своем официальном сайте объявил о продлении контракта с полузащитником Марио Гетце.

Новое соглашение между клубом из Эйндховена и 29-летним немцем рассчитано до лета 2024 года.

Напомним, Гетце перебрался в Нидерланды в октябре прошлого года, подписав двухлетний контракт.

В нынешнем сезоне Марио провел уже 10 поединков, в которых отметился четырьмя голами и тремя ассистами.

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