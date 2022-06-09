Нидерланды. Новость

У другому дивізіоні планують зробити нововведення.

Другий дивізіон Нідерландів має намір випробувати деякі зміни у правилах найближчим часом.

Як повідомляє офіційний сайт KNVB, планується наступне:

1) гравцям дозволять вводити м'яч з ауту ногою або навіть завдавати удару по воротах, коли м'яч виходить за бокову лінію.

2) гравцям буде дозволено робити передачі собі під час розіграшу штрафного удару. Очікується, що це допоможе зберегти темп гри.

3) після жовтої картки гравці залишатимуть поле на п'ять хвилин.

4) необмежена кількість замін протягом гри.

5) чистий ігровий час становитиме 60 хвилин

Стверджується, що після остаточного затвердження всіх деталей нововведення можуть бути випробувані в сезоні-2023/24.

Нагадаємо, що УЄФА планує скасувати правила фінансового феєр-плей.