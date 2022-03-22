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Організація планує переформатувати фінансову складову.

УЄФА збирається змінити правила фінансового феєр-плей вже у найближчі роки.

Як повідомляє The New York Times, організація запровадить нову систему, яку назвуть "правила фінансової стійкості".

Планується, що клуби зможуть витрачати не більше 70% доходу за три сезони. При цьому стелі зарплат не буде.

Очікується, що для переходу на нову систему знадобиться три роки.

Нагадаємо, що раніше УЄФА дозволив дозаявляти гравців з чемпіонату України до єврокубків.