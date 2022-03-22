Організація планує переформатувати фінансову складову.
Лого УЄФА, getty images
22 марта 2022, 23:09
УЄФА збирається змінити правила фінансового феєр-плей вже у найближчі роки.
Як повідомляє The New York Times, організація запровадить нову систему, яку назвуть "правила фінансової стійкості".
Планується, що клуби зможуть витрачати не більше 70% доходу за три сезони. При цьому стелі зарплат не буде.
Очікується, що для переходу на нову систему знадобиться три роки.
Нагадаємо, що раніше УЄФА дозволив дозаявляти гравців з чемпіонату України до єврокубків.