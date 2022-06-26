Нидерланды. Новость

Амстердамці готовлять заміну для ключового гравця лівого флангу захисту.

Трансфер правого захисника амстердамського Аяксу Нуссера Мазрауї до мюнхенської Баварії став причиною виникнення тимчасового кадрового голоду на цій позиції в складі "Божих синів".

Однак найближчим часом чинні чемпіони не зможуть вирішити це питання, бо наразі всі їхні думки стосуються лише можливого переходу футболіста протилежного боку поля — лівого захисника АЗ Алкмаар Овена Вейндала.

22-річний виконавець останніми роками постійно потрапляв до поля зору каталонської Барселони та туринського Ювентуса.

У цьому сезоні на рахунку Вейндала залишилось 43 матчі з одним голом та 12 результативними передачами, тож зрештою він зможе стати якісною заміною для Ніколаса Тальяфіко та Дейлі Блінда, які з кожним роком точно не скидають у віці, тоді як клуб узагалі вважає ймовірним відхід аргентинського футболіста вже найближчим часом.

Як повідомляє італійський журналіст Фабріціо Романо, інші клуби-конкуренти Аяксу вибули з перегонів, тож ніхто не заважає вже найближчим часом "Божим синам" оголосити про трансфер.