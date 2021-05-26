Испания

"Сине-гранатовые" ищут игроков для усиления состава.

Барселона в ближайшее трансферное окно попытается подписать левого защитника АЗ Оуэна Вейндала.

Как сообщает издание AS, "сине-гранатовые" ищут долгосрочную замену для Жорди Альбы, который с каждым годом не молодеет.

Тем не менее, источник утверждает, что того, чтобы сделать входящий трансфер, необходимо кого-то продать.

В первую очередь, речь идет о Фирпо, который за долгое время так и не стал важным игроком в стане Барселоны.

Напомним, что нидерландский защитник вряд ли сможет поработать со своим соотечественником Рональдом Куманом, которому уже ищут замену.