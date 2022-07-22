Нидерланды. Новость

Форвард залишається в амстердамському клубі на постійній основі.

Нападник РБ Лейпциг Браян Броббі, який минулого сезону виступав на правах оренди за Аякс, став повноцінним гравцем чемпіонів Нідерландів.

Welcome back to your club ♥️ — AFC Ajax (@AFCAjax) July 22, 2022

Контракт підписано на п'ять років, а представник Бундесліги отримає за свого футболіста 16,35 млн євро. Сума може вирости на три мільйони за рахунок бонусів.

У другій половині минулого сезону Брайан забив 8 м'ячів та віддав одну гольову передачу у 13-ти матчах.

Раніше Аякс оголосив про підписання Консейсау.