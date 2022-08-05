Нидерланды. Новость

Лоренцо Лукка гратиме в амстердамському колективі.

Аякс оголосив про підписання річної орендної угоди з 21-річним італійським нападником Лоренцо Луккою. Колектив зі столиці Нідерландів матиме право викупу гравця, контракт якого до літа 2026-го належить Пізі.

У складі чемпіонів Нідерландів Лукка гратиме з номером 18 на спині.

Зазначимо, що у минулому сезоні Лоренцо провів 34 матчі у складі основної команди "веж" у Серії B та забив 6 м'ячів. Піза не змогла пробитися до еліти італійського футболу, поступившись Монці у додатковий час матчу-відповіді плей-оф.

Нагадаємо, що Манчестер Юнайтед відмовився від трансферу вінгера Аякса Антоні.