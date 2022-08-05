Нидерланды. Новость
Лоренцо Лукка гратиме в амстердамському колективі.
Лоренцо Лукка та керівництво Аяксу, AFC Ajax
05 серпня 2022, 08:54
Аякс оголосив про підписання річної орендної угоди з 21-річним італійським нападником Лоренцо Луккою. Колектив зі столиці Нідерландів матиме право викупу гравця, контракт якого до літа 2026-го належить Пізі.
У складі чемпіонів Нідерландів Лукка гратиме з номером 18 на спині.
Зазначимо, що у минулому сезоні Лоренцо провів 34 матчі у складі основної команди "веж" у Серії B та забив 6 м'ячів. Піза не змогла пробитися до еліти італійського футболу, поступившись Монці у додатковий час матчу-відповіді плей-оф.
Нагадаємо, що Манчестер Юнайтед відмовився від трансферу вінгера Аякса Антоні.