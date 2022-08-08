Нидерланды. Новость
Футболіст знову буде грати на батьківщині.
Яспер Сіллессен, НЕК
08 серпня 2022, 12:55
Воротар збірної Нідерландів Яспер Сіллессен повернувся на батьківщину та буде виступати за НЕК Неймеген.
Через одинадцять років Сіллессен повернувся до клубу, де починалась його кар'єра. Контракт підписаний на три роки.
У 2011 році Сіллессен залишив НЕК, перейшовши у Аякс. Провівши в Амстердамі 5 років, він перейшов у Барселону, де не зміг стати основним гравцем.
Останнім клубом 33-річного нідерландця була іспанська Валенсія, але у сезоні-2021/22 він втратив місце у основі.
Нагадаємо, що напередодні НЕК продовжив оренду півзахисника Динамо Міккеля Дуелунда.