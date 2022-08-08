Воротар збірної Нідерландів Яспер Сіллессен повернувся на батьківщину та буде виступати за НЕК Неймеген.

Через одинадцять років Сіллессен повернувся до клубу, де починалась його кар'єра. Контракт підписаний на три роки.

У 2011 році Сіллессен залишив НЕК, перейшовши у Аякс. Провівши в Амстердамі 5 років, він перейшов у Барселону, де не зміг стати основним гравцем.

Останнім клубом 33-річного нідерландця була іспанська Валенсія, але у сезоні-2021/22 він втратив місце у основі.

Нагадаємо, що напередодні НЕК продовжив оренду півзахисника Динамо Міккеля Дуелунда.