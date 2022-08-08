Нидерланды. Новость

Футболіст знову буде грати на батьківщині.

Воротар збірної Нідерландів Яспер Сіллессен повернувся на батьківщину та буде виступати за НЕК Неймеген.

Через одинадцять років Сіллессен повернувся до клубу, де починалась його кар'єра. Контракт підписаний на три роки.

У 2011 році Сіллессен залишив НЕК, перейшовши у Аякс. Провівши в Амстердамі 5 років, він перейшов у Барселону, де не зміг стати основним гравцем.

Останнім клубом 33-річного нідерландця була іспанська Валенсія, але у сезоні-2021/22 він втратив місце у основі.

Нагадаємо, що напередодні НЕК продовжив оренду півзахисника Динамо Міккеля Дуелунда.