Нидерланды. Новость

Це мала б бути заміна для Антоні, який пішов до Манчестер Юнайтед.

Амстердамський Аякс та англійський Манчестер Юнайтед напередодні досягли згоди щодо переїзду бразильського нападника "Божих синів" Антоні до представників АПЛ, тож позиція правого вінгера в складі нідерландських чемпіонів опинилась вакантною перед останнім днем літнього трансферного вікна.

Однак в Аяксі звикли будувати плани з огляду на кілька кроків уперед, тож амстердамці довгий час вели спостереження за нападником іспанської Севільї Лукасом Окампосом.

Проте, коли справа дійшла безпосередньо до необхідності укладати якісь домовленості, "аяксиди" несподівано стикнулись із "непристойними вимогами" представника Ла Ліги та її гравця.

Як повідомляє англійська преса, Севілья хотіла отримати 20 млн євро гарантованого платежу, а Окампос мав отримати контракт на "кілька років" із "дуже щедрою зарплатнею".

Згідно з інформацією від нідерландських ЗМІ, ображений 28-річний аргентинський виконавець уже повернувся до Іспанії, проте найближчим часом менеджмент клуба з Нідерландів знову поїде навздогін йому, та спробує вибачитись за власну реакцію.

При цьому, якщо трансфер Окампоса остаточно зірветься, Севілья не зможе розраховувати на півзахисника Текатіто Корону аж до зимньої трансферної кампанії через відсутність зайвих місць у заявці для гравців не з Європейського Союзу та браку коштів у клубній зарплатній відомості.

Окрім того, постраждає й спортивний директор клубу Рамон Родрігес Вердехо, більш відомий як Мончі, якому в останній день вікна переходів доведеться закривати трансфери Аднана Янузая, Каспера Дольберга та щось вирішувати стосовно подальшої долі аргентинця.

За минулий сезон Окампос відіграв 42 матчі, забивши дев’ять голів та віддавши шість гольових передач.