Англія

Вінгер не поспішає приймати рішення про своє майбутнє.

Лідс Юнайтед активно працює на підписанням вінгера ПСВ Коді Гакпо, проте навряд трансфер відбудеться.

Як повідомляє журналіст Sky Sports Флоріан Плеттенберг, нідерландський футболіст не хоче переходити до "павичів".

Коді Гакпо сподівається, що відновляться переговори між ПСВ та Манчестер Юнайтед.

Цього сезону лівий вінгер забив 10 голів і віддав 9 результативних передач у 13 матчах за ПСВ у всіх турнірах.

Нагадаємо, що Манчестер Юнайтед все ще має намір придбати Гакпо.