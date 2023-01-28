Нидерланды. Новость
Хорват не захотів покидати збірну.
Златко Далич, getty images
28 січня 2023, 12:59
Аякс звільнив Алфроеда Схрьодера через невдалі результати та знаходиться в пошуці нового головного тренера.
Як повідомляє видання De Telegraaf, нідерландський клуб контактував з керманичем збірної Хорватії Златко Даличем, проте отримав відмову.
Хорватський тренер не захотів покидати національну команду, яку очолює вже п'ять років. Златко Далич хоче керувати командою у плей-оф Ліги націй, що відбудеться в червні.
Після 18 турів Аякс посідає п'яте місце у турнірній таблиці чемпіонату Нідерландів, набравши 34 очки.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що український голкіпер Андрій Лунін відмовився від трансферу до Аякса.