Нидерланды. Новость

Хорват не захотів покидати збірну.

Аякс звільнив Алфроеда Схрьодера через невдалі результати та знаходиться в пошуці нового головного тренера.

Як повідомляє видання De Telegraaf, нідерландський клуб контактував з керманичем збірної Хорватії Златко Даличем, проте отримав відмову.

Хорватський тренер не захотів покидати національну команду, яку очолює вже п'ять років. Златко Далич хоче керувати командою у плей-оф Ліги націй, що відбудеться в червні.

Після 18 турів Аякс посідає п'яте місце у турнірній таблиці чемпіонату Нідерландів, набравши 34 очки.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що український голкіпер Андрій Лунін відмовився від трансферу до Аякса.