Нидерланды. Новость

Амстердамський клуб повторив свою найгіршу серію в історії чемпіонату Нідерландів.

Аякс на своєму офіційному сайті оголосив про відставку головного тренера команди Алфреда Схрьодера.

Причиною звільнення 50-річного голландця є незадовільні результати клубу. Контракт фахівця було розраховано до літа 2024 року.

Останньою камплею для керівництва амстердамського клубу була нічия у чемпіонаті Нідерландів проти Волендама (1:1), що йде на 16 місці.

До цього Аякс не зміг виграти в останніх шести турах Ерадивізі, що повторило антирекорд клубу.

Після 18 турів Аякс посідає п'яте місце у турнірній таблиці чемпіонату Нідерландів, набравши 34 очки.