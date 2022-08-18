Нидерланды. Новость
Нова угода з 21-річним футболістом розрахована до літа 2025 року.
Юррієн Тімбер, ФК Аякс
18 серпня 2022, 22:56
Аякс на своєму офіційному сайті заявив про продовження контракту із захисником Юррієном Тімбером.
Нова угода з 21-річним голландцем розрахована до літа 2025 року. Попередній контракт діяв до 2024 року.
Минулого сезону Тімбер провів 43 матчі, в яких забив три м'ячі і віддав двох асистів. Також він уже провів три зустрічі у цій кампанії.
Раніше повідомлялося, що Тімбер відмовився переходити в Манчестер Юнайтед.