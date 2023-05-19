Нидерланды. Новость

Паскаль Янсен — про виліт своєї команди з Ліги конференцій від Вест Гема на стадії півфіналу.

У матчі-відповіді 1/2 фіналу Ліги конференцій Вест Гем у гостях здобув мінімальну перемогу над АЗ (1:0) та вийшов у заключну стадію турніру. Перша гра закінчилася з рахунком 2:1 на користь англійців.

Головний тренер АЗ Алкмар Паскаль Янсен поділився враженнями від результату цього протистояння.

"Втрачена можливість — ці два слова найкраще описують матч з Вест Гемом. Дуже шкода, що ми не досягли успіху, але хлопцям справді доведеться це пережити.Зараз кожен з нас переважає розчарування від того, що ми не вийшли у фінал", — цитує слова Янсена VP.

Дивитися від гола та огляд матчу АЗ Алкмар — Вест Гем ви можете на Football.ua.