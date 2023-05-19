Ліга конференцій

Дивіться відео найкращих моментів матчу Ліги конференцій, що відбувся 18 травня 2023 року, 22:00.

У матчі-відповіді 1/2 фіналу Ліги конференцій Вест Гем у гостях здобув мінімальну перемогу над АЗ (1:0). Перша гра закінчилася з рахунком 2:1 на користь англійців.

Перемогу "молотобійцям" приніс єдиний забитий м'яч у виконанні Пабло Форнальса, який відзначився результативним ударом на четвертій компенсованій хвилині другого тайму.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу АЗ — Вест Гем у Лізі конференцій-2022/23:

АЗ Алкмар – Вест Гем 0:1

Гол: Форнальс, 90+4.

АЗ Алкмар: Раян – Сугавара, Бейкема, Хацідіакос, Керкез (М. Де Віт 85) – Райндрес, Мейнанс (Д. Де Віт 70), Класі – Ван Бредероде (Лагдо 78), Павлідіс, Карлсон.

Вест Гем: Ареоля – Керер, Агерд, Зума, Керссвелл – Соучек, Райс, Пакета – Боуен, Антоніо (Інгз 84), Бенрахма (Форнальс 75).

Попередження: Соучек, Керер.