Нидерланды. Новость

Буде переховуватись від правосуддя серед терористів?

Нідерландський нападник Квінсі Промес у свої 31 рік вирішив спростувати прислів’я "Двічі в одну річку не ввійдеш", та розпочав другу каденцію виступів у одному з клубів країни-терористів.

І хоча його трансфер із амстердамського Аякса за 8,5 млн євро відбувся ще в лютому 2021 року, справжні підстави для такого згубного для професійної кар’єри переходу стали очевидними тільки зараз.

Прокуратура Нідерландів заявила, що Промеса звинувачено в причетності до контрабанди 1362 кг кокаїну до Нідерландів або Бельгії.

Як повідомляє місцева преса, слухання в цій справі призначено на наступний понеділок, 5 липня.

Власне гравець заперечує будь-які звинувачення.

Що цікаво, раніше, у 2021 році, колишнього гравця збірної Нідерландів висунули звинувачення в спробі ненавмисного вбивства та нападі — на сімейній вечірці в липні 2020 року він серйозно поранив родича в коліно під час ножового нападу.

Жодного сенсу вказувати поточні статистичні здобутки Квінсі в помийному чемпіонаті немає.