Нидерланды. Новость
Квінсі Промес, Getty Images
31 травня 2023, 08:05
Нідерландський нападник Квінсі Промес у свої 31 рік вирішив спростувати прислів’я "Двічі в одну річку не ввійдеш", та розпочав другу каденцію виступів у одному з клубів країни-терористів.
І хоча його трансфер із амстердамського Аякса за 8,5 млн євро відбувся ще в лютому 2021 року, справжні підстави для такого згубного для професійної кар’єри переходу стали очевидними тільки зараз.
Прокуратура Нідерландів заявила, що Промеса звинувачено в причетності до контрабанди 1362 кг кокаїну до Нідерландів або Бельгії.
Як повідомляє місцева преса, слухання в цій справі призначено на наступний понеділок, 5 липня.
Власне гравець заперечує будь-які звинувачення.
Що цікаво, раніше, у 2021 році, колишнього гравця збірної Нідерландів висунули звинувачення в спробі ненавмисного вбивства та нападі — на сімейній вечірці в липні 2020 року він серйозно поранив родича в коліно під час ножового нападу.
Жодного сенсу вказувати поточні статистичні здобутки Квінсі в помийному чемпіонаті немає.