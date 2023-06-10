Нидерланды. Новость

Співпраця з Ліоном у нідерландського керманича вийшла невдалою.

Нідерландський ПСВ Ейндговен за підсумками цього сезоні посів другу сходинку в турнірній таблиці, відставши від ротердамського Феєнорда на сім залікових балів.

Команда провела майже всю кампанію під керівництвом Руда ван Ністелроя, однак завершувати футбольний рік мав Фред Руттен у ролі тимчасово виконуючого обов’язки головного тренера.

А вже з початку трансферного вікна ПСВ розпочав активні пошуки нового керманича, яким у підсумку може стати інший нідерландський фахівець — Петер Бош.

Останнім клубом 59-річного тренера був французький Ліон, проте на чолі "ткачів" Бош протримався загалом 1,5 роки, тоді як у цьому сезоні команда під його керівництвом провела всього 10 стартових матчів, чотири з яких програла.

Як повідомляє італійський журналіст Фабріціо Романо, усі необхідні документи для підписання контракту ПСВ уже встиг підготувати, тоді як клуб паралельно займається й першим трансфером "під Боша" — 20-річний американський нападник німецького Аугсбурга Рікардо Пепі, який останній сезон провів у оренді в Гронінгені.