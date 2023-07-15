Нидерланды. Новость

Сербський нападник покину команду.

Аякс привчив нас до того, що продає своїх важливих футболістів за великі гроші, проте бувають й інші випадки.

Як повідомляє офіційний сайт нідерландського клуба, Душан Тадіч залишив команду на правах вільного агента.

В минулому сезоні 34-річний футболіст відіграв 47 матчів на клубному рівні, в яких забив 13 голів та віддав 21 результативну передачу.

Зазначимо, що Тадіч грав за Аякс з літа 2018 року.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Едвін ван дер Сар залишив пост генерального директора Аякса.