Нидерланды. Новость
Сербський нападник покину команду.
Душан Тадіч, getty images
15 липня 2023, 13:59
Аякс привчив нас до того, що продає своїх важливих футболістів за великі гроші, проте бувають й інші випадки.
Як повідомляє офіційний сайт нідерландського клуба, Душан Тадіч залишив команду на правах вільного агента.
В минулому сезоні 34-річний футболіст відіграв 47 матчів на клубному рівні, в яких забив 13 голів та віддав 21 результативну передачу.
Зазначимо, що Тадіч грав за Аякс з літа 2018 року.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Едвін ван дер Сар залишив пост генерального директора Аякса.