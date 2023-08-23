Нидерланды. Новость

Футболіст переїжджає в Амстердам.

Аякс на своєму офіційному сайті повідомив про підписання захисника Антверпена Гастона Авіла.

21-річний аргентинець підписав контракт до 30 червня 2028 року. Аякс сплатив Антверпену 12,5 мільйонів євро. Ще 2 мільйони євро бельгійський клуб може отримати як бонуси.

Нагадаємо, з Антверпеном Авіла виграв чемпіонат і Суперкубок Бельгії у минулому сезоні. На його рахунку 29 ігор і два асисти.

Раніше Аякс купив Шутало у Динамо Загреб.