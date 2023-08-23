Україна

Шахтар надовго залишився без форварда.

Нападник Шахтаря Лассіна Траоре вибув на тривалий строк через травму: у гравця діагностували відрив сухожилля чотириголового м’яза стегна. Про це повідомляється на офіційному сайті "гірників".



22 серпня футболістові успішно зробили операцію в профільній клініці у Фінляндії.



Нагадаємо, Лассіна Траоре виступає за "гірників" від літа 2021 року (48 матчів, 17 голів). Цього сезону 22-річний нападник узяв участь у 3 іграх УПЛ і забив 2 м’ячі.

Додамо, що вчора Шахтар підписав Іраклі Азарові.