Нидерланды. Новость

Подібне рішення було прийняте після скандального інциденту.

Аякс припинив співпрацю зі спортивним директором Свеном Міслінтатом - повідомляє офіційний сайт клубу.

Причиною такого рішення є відсутність широкої підтримки всередині організації.

Керівництво підкреслює, що звільнення не пов'язане з судово-бухгалтерським розслідуванням, оголошеним кілька днів тому.

Свен Міслінтат підозрюється в трансфері гравця через компанію, в якій він має свою частку та міг отримати за нього додаткові кошти.