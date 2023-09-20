Нидерланды. Новость

Функціонер підозрюється у покупці гравця з метою власного збагачення.

Аякс на своєму офіційному сайті оголосив про початок розслідування щодо свого спортивного директора Свена Мислінтата.

Нагадаємо, вчора ЗМІ стало відомо, що функціонер придбав в Аякс захисника Штутгарта Борну Сосу через агентську компанію в Німеччині, частиною якої володіє Мислінтат.

"Перед призначенням Свена Мислінтата на посаду спортивного директора клуб був проінформований про його частку в компанії Matchmetrics GmbH. У зв'язку з цим вже тоді було укладено договірні угоди між клубом та Мислінтатом.

Керівництву клубу було поставлено питання про пакет акцій, який, ймовірно, він придбав у компанії Matchmetrics, консалтингової фірми для професійних спортсменів AKA Global GmbH. Аякс про це не знав.

Оскільки цього літа гравцеві, підписаному Аяксом, допомагала компанія AKA Global, клуб вивчає це питання за підтримки зовнішніх консультантів. Незалежне зовнішнє розслідування проведе судовий представник.

Свен Мислінтат заявив, що забезпечить повну співпрацю, включаючи обмін усією відповідною документацією", — йдеться у заяві клубу з Амстердама.

Після чотирьох ігор Аякс набрав лише п'ять очок та посідає 12 місце у турнірній таблиці чемпіонату Нідерландів. Свій найближчий матч Аякс проведе завтра, 21 вересня, проти Марселя у груповому етапі Ліги Європи.