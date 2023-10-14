На даний момент ван дер Гааг є помічником Еріка тен Гага в Манчестер Юнайтед. Раніше він очолював резервну команду Аякса у період з 2019 по 2021 роки.

Нещодавно повідомлялося про антирекорд амстердамського клубу під керівництвом Моріса Стейна.