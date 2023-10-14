Нидерланды. Новость 14 жовтня 2023, 16:20 Помічник Тен Гага може очолити бідуючий Аякс Справи у Манчестері не набагато кращі ніж в Амстердамі. Мітчелл ван дер Гааг, Getty Images 14 жовтня 2023, 16:20 Головного тренера амстердамського Аяксу Моріса Стейна найближчим часом може бути відправлено у відставку через жахливі результати команди у цьому сезоні. Якщо це станеться, новий консультант наглядової ради клубу з технічних питань Луї ван Гал запропонує кандидатуру Мітчелла ван дер Гаага на посаду нового керманича команди. Про це повідомляє The Athletic. На даний момент ван дер Гааг є помічником Еріка тен Гага в Манчестер Юнайтед. Раніше він очолював резервну команду Аякса у період з 2019 по 2021 роки. Нещодавно повідомлялося про антирекорд амстердамського клубу під керівництвом Моріса Стейна. Команди Аякс Манчестер Юнайтед Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте