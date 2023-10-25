Нидерланды. Новость

Гравець прокоментував можливий інтерес з боку європейських грандів.

Йоган Бакайоко прокоментував можливий інтерес з боку європейських топових клубів - цитує інсайдер Фабріціо Романо.

"Навіть якщо вони запропонують 100 мільйонів євро… Я хотів залишитися в ПСВ — і грати за нього у Лізі чемпіонів".

У серпні він відмовився від переходу до Брентфорда, сума трансферу мала скласти 40 мільйонів євро.

Цього сезону Йоган провів 17 матчів та оформив 10 результативних дій.