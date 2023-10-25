Йоган Бакайоко прокоментував можливий інтерес з боку європейських топових клубів - цитує інсайдер Фабріціо Романо

"Навіть якщо вони запропонують 100 мільйонів євро… Я хотів залишитися в ПСВ — і грати за нього у Лізі чемпіонів". 

У серпні він відмовився від переходу до Брентфорда, сума трансферу мала скласти 40 мільйонів євро. 

Цього сезону Йоган провів 17 матчів та оформив 10 результативних дій. 