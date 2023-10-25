Іспанія

Іспанець отримує замало ігрової практики.

Головний тренер мадридського Реала Карло Анчелотті не розраховує на іспанського атакуючого півзахисника Браїма Діаса, повідомляє портал sport.es.

Цього літа 24-річний гравець повернувся після кількох років виступів за Мілан на правах оренди. Планувалося, що Діас посилить атаку Реала, але у плани Анчелотті він не входить. Іспанець лише раз з'являвся в основному складі "вершкових" у цьому сезоні.

Саме тоді, проти Лас-Пальмаса у 7-му турі Ла Ліги, він забив гол і став гравцем матчу. Але схоже, що цього було недостатньо, оскільки у наступних трьох турах він отримав сумарно лише 16 хвилин на полі. Ще більше ускладнити ситуацію Діаса може відновлення турка Гюлера.

Піти взимку буде нелегко, тому влітку він може почати нову команду, якщо Анчелотті не залишить Реал. Портал tranfermarkt оцінює іспанського півзахисника у 20 мільйонів євро.