Україна

Півзахисник Вересу прокоментував нічию проти Миная.

Рівненський Верес напередодні зіграв унічию проти закарпатського Миная в рамках дванадцятого туру української Прем’єр-ліги.

Минай — Верес 0:0 Огляд матчу УПЛ

Півзахисник "червоно-чорних" Владислав Шарай, який отримав другу жовту картку та був вилучений наприкінці матчу, після завершення гри прокоментував виступ власної команди.

"Після гри в роздягальні була тиша. Усі засмучені цією нічиєю. На полі була лише одна команда — наша. Минай я на полі сьогодні взагалі не побачив.

Лише в мене було два стовідсоткових моменти, коли повинен був забивати і закривати гру. Воротар Минаю добре зіграв. А мені не вистачило майстерності у виконанні. Як і загалом команді сьогодні не щастило.

Налаштовувались сьогодні на складну гру і складне поле. Але ми повністю виконали завдання тренера на гру і взагалі нічого не дали створити супернику.

Дуже хотілося сьогодні перемогти, у тому числі — заради головного тренера. Дуже подобається з ним працювати. Подобається тренувальний процес, його ідеї.

Щодо вилучення — я зіграв у м'яч. Думаю, це помітно на відеоповторі. Арбітр ухвалив таке рішення — це на його розсуд", — заявив український виконавець.

У наступному турі рівненський Верес зіграє домашній матч проти луганської Зорі.