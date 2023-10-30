Півзахисник Вересу прокоментував нічию проти Миная.
Владислав Шарай, фото НК Верес Рівне
30 жовтня 2023, 10:21
Рівненський Верес напередодні зіграв унічию проти закарпатського Миная в рамках дванадцятого туру української Прем’єр-ліги.
Минай — Верес 0:0 Огляд матчу УПЛ
Півзахисник "червоно-чорних" Владислав Шарай, який отримав другу жовту картку та був вилучений наприкінці матчу, після завершення гри прокоментував виступ власної команди.
"Після гри в роздягальні була тиша. Усі засмучені цією нічиєю. На полі була лише одна команда — наша. Минай я на полі сьогодні взагалі не побачив.
Лише в мене було два стовідсоткових моменти, коли повинен був забивати і закривати гру. Воротар Минаю добре зіграв. А мені не вистачило майстерності у виконанні. Як і загалом команді сьогодні не щастило.
Налаштовувались сьогодні на складну гру і складне поле. Але ми повністю виконали завдання тренера на гру і взагалі нічого не дали створити супернику.
Дуже хотілося сьогодні перемогти, у тому числі — заради головного тренера. Дуже подобається з ним працювати. Подобається тренувальний процес, його ідеї.
Щодо вилучення — я зіграв у м'яч. Думаю, це помітно на відеоповторі. Арбітр ухвалив таке рішення — це на його розсуд", — заявив український виконавець.
У наступному турі рівненський Верес зіграє домашній матч проти луганської Зорі.