Президент житомирян очікує на важливий матч.
ГЕННАДІЙ БУТКЕВИЧ, ФОТО ПОЛІССЯ
30 жовтня 2023, 10:30
Президент Полісся Геннадій Буткевич прокоментував перемогу над Зорею (1:0) в чемпіонаті України, а також висловився про наступний матч УПЛ, в якому його команда зустрічатиметься з лідером турнірної таблиці — Кривбасом.
"Захист у нас сильний, це видно. А Макуана може відірватися та зробити гру, так і вийшло.
Зоря – дуже сильний клуб. Я навіть трохи здивований: думав, що нам буде легше. Було дуже складно, але сил вистачило.
Матч з Кривбасом? Гратимемо за перше місце", — сказав Буткевич в інтерв'ю ПРОФУТБОЛ Digital.
Матч між Поліссям та Кривбасом відбудеться 6 листопада, початок о 15:00.