Україна

Президент житомирян очікує на важливий матч.

Президент Полісся Геннадій Буткевич прокоментував перемогу над Зорею (1:0) в чемпіонаті України, а також висловився про наступний матч УПЛ, в якому його команда зустрічатиметься з лідером турнірної таблиці — Кривбасом.

"Захист у нас сильний, це видно. А Макуана може відірватися та зробити гру, так і вийшло.

Зоря – дуже сильний клуб. Я навіть трохи здивований: думав, що нам буде легше. Було дуже складно, але сил вистачило.

Матч з Кривбасом? Гратимемо за перше місце", — сказав Буткевич в інтерв'ю ПРОФУТБОЛ Digital.

Матч між Поліссям та Кривбасом відбудеться 6 листопада, початок о 15:00.