Нидерланды. Новость

Перші слова фахівця біля керма команди.

Джон ван'т Схіп, який став новим в.о. головного тренера Аякса, висловився в інтерв'ю пресслужбі клубу після свого призначення.

"Я дуже радий, що угода укладена, і з нетерпінням очікую старту роботи в клубі, з якого все почалося для мене. Розмови з усіма включеними в процес людьми викликали у мене чудові почуття.

Аяксу потрібно знову знайти шлях наверх, і я радий допомогти в цьому", — сказав новоспечений наставник амстердамців.

Ван'т Схіп виступав за Аякс з 1981 по 1992 рік. У тренерській кар'єрі він тренував Гвадалахару, Твенте та молодь Аякса. У травні 2009 року він був виконувачем обов'язків головного тренера Аякса.

Після восьми ігор Аякс посідає останнє місце у турнірній таблиці чемпіонату Нідердандів, набравши п'ять очок. Також команда посідає останнє місце у групі Ліги Європи. Безвиграшна серія клубу налічує вже десять поєдинків у всіх турнірах.