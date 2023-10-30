Україна 30 жовтня 2023, 18:55 Бущан — найкращий гравець Динамо в матчі Колосом Визначився найкращий гравець Динамо в матчі з ковалівцями. Георгій Бущан, Динамо 30 жовтня 2023, 18:55 Динамо на своєму офіційному сайті оголосило найкращого гравця матчу чемпіонату України з Колосом (1:1). Ним став голкіпер киян Георгій Бущан (45%). На другому місці опинився автор забитого м’яча у ворота ковалівців Олександр Тимчик (22%), а третім в опитуванні став Володимир Бражко (11%). Раніше Володимир Бражко та Мірча Луческу прокоментували втрату очок в матчі з Колосом. На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Колос — Динамо. Люди Георгій Бущан Команди Динамо Київ Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте