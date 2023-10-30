Україна

Визначився найкращий гравець Динамо в матчі з ковалівцями.

Динамо на своєму офіційному сайті оголосило найкращого гравця матчу чемпіонату України з Колосом (1:1).

Ним став голкіпер киян Георгій Бущан (45%). На другому місці опинився автор забитого м’яча у ворота ковалівців Олександр Тимчик (22%), а третім в опитуванні став Володимир Бражко (11%).

Раніше Володимир Бражко та Мірча Луческу прокоментували втрату очок в матчі з Колосом.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Колос — Динамо.