Інше

Схоже, сьогодні інтриги не буде.

Відомий інсайдер Фабріціо Романо назвав володаря Золотого м'яча, якого офіційно пристане перед футбольним світом сьогодні ввечері в Парижі.

За інформацією Романо, на церемонії не буде сюрпризів — головна нагорода дістанеться екснападнику Барселони, ПСЖ та нинішньому гравцю Інтера Маямі Ліонелю Мессі, який з Аргентиною виграв чемпіонат світу в Катарі.

Для Ліонеля це буде восьма нагорода в кар'єрі.

Слідкуйте за всіма подіями церемонії нагородження в нашому онлайні. Початок — о 21:45 за київським часом.