Пропонуємо вашій увазі результати голосування.
ЗОЛОТИЙ М'ЯЧ, GETTY IMAGES
30 жовтня 2023, 18:46
Сьогодні, 30 жовтня, в Парижі назвуть найкращого гравця та гравчиню минулого сезону. Авторитетний журнал France Football поступово почав публікувати результати голосування за Золотий м'яч-2023.
Топ-30 в чоловічих та жіночих номінаціях виглядає наступним чином:
30. Рубен Невеш (Манчестер Сіті)
28. Рандаль Коло-Муані (ПСЖ)
28. Мартін Едегор (Арсенал)
27. Ніколо Барелла (Інтер)
26. Джамал Мусіала (Баварія)
25. Йошко Гвардіол (Манчестер Сіті)
24. Букайо Сака (Арсенал)
23. Андре Онана (МЮ)
22. Кім Мін Дже (Баварія)
Слідкуйте за всіма подіями церемонії нагородження. Початок — о 21:45 за київським часом:
Нагадаємо, минулого року Золотий м'яч виграв Карім Бензема.