Нидерланды. Новость

Влітку нападник міг опинитися в Англії.

Бельгійський правий вінгер ПСВ Йоган Бакайоко все ще цікавий грандам європейського футболу, повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

За його даними, за 20-річним гравцем особливо уважно стежать клуби з англійської Прем'єр-ліги. Влітку Бакайоко міг перейти до Брентфорда, але відмовився від трансферу.

У цьому сезоні бельгієць вже взяв участь у 21 матчі ПСВ у всіх турнірах, відзначившись 3 голами та 11 асистами. Портал transfermarkt оцінює його у 25 мільйонів євро.

Нагадаємо, сам гравець заявляв, що не хоче йти з ПСВ, навіть якщо топ-клуби запропонують за нього 100 мільйонів.