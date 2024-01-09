Нидерланды. Новость
Клуби хочуть запросити іспанського гравця до своїх лав.
Браян Хіль - Getty Images
09 січня 2024, 16:57
Феєнорд та Фіорентина намагатимуться взяти в оренду Браяна Хіля цієї зими.
Угода може включати в себе опцію викупу.
Вінгер поки що не може закріпитися у основному складі Тоттенгема, який раніше віддавав його в оренди у Валенсію та Севілью, з якою вдалося виграти Лігу Європи.
Навіть не дивлячись на відносно успішні епізоди у цих командах, виграти конкуренцію в англійському колективі наразі важко. Цього сезону він провів 9 матчів в усіх можливих турнірах.