Феєнорд та Фіорентина намагатимуться взяти в оренду Браяна Хіля цієї зими. 

Угода може включати в себе опцію викупу. 

Вінгер поки що не може закріпитися у основному складі Тоттенгема, який раніше віддавав його в оренди у Валенсію та Севілью, з якою вдалося виграти Лігу Європи. 

Навіть не дивлячись на відносно успішні епізоди у цих командах, виграти конкуренцію в англійському колективі наразі важко. Цього сезону він провів 9 матчів в усіх можливих турнірах. 