Італія

Дивіться відео найкращих моментів матчу Кубка Італії, що відбувся 6 грудня 2023 року, 22:00.

У рамках 1/8 фіналу Кубка Італії Фіорентина здолала Парму та пройшла до чвертьфіналу турніру.

"Фіалки" поступались 0:2, але вирівняли становище, а в серії пенальті були більш майстерними.

Таким чином, команда Італьяно проходить далі в турнірі, куди вже пробився Лаціо. Фіорентина у 1/4 фіналу зіграє з переможцем пари Інтер — Болонья.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Фіорентина — Парма в 1/8 фіналу Кубка Італії-2023/24:

Фіорентина - Парма 2:2 (після серії пенальті 4:1)

Голи: Нзола, 83, Соттіль, 89 (з пенальті) — Бернабе, 21, Бонні, 23.