Нидерланды. Новость

Англійський півзахисник пояснив, що чемпіонат Саудівської Аравії заслуговує на повагу.

Півзахисник Аякса Джордан Хендерсон прокоментував відхід з Аль-Іттіфаку та зізнався, що просяк повагою до саудівського футболу.

"Багато хто хотів би, щоб я сидів тут і критикував чемпіонат Саудівської Аравії й все, що з ним пов'язано.

Але я не збираюся цього робити. Я з повною повагою ставлюся до ліги, до вболівальників клубу, до людей, які дійсно зробили так, щоб я почувався бажаним гостем", - сказав англієць.

Була інформація, що заради повернення до Європи колишній гравець Ліверпуля розірвав контракт із саудитами.

У першій половині сезону Гендерсон провів 19 матчів, у яких віддав п'ять асистів.