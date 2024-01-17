Нидерланды. Новость

Досвідчений англієць повернеться до європейського футболу, швидше за все, до Нідерландів.

Колишній півзахисник Ліверпуля Джордан Гендерсон найближчим часом набуде статусу вільного агента. Про це повідомляє Sky Sports.

За інформацією джерела, саудівський Аль-Іттіфак погодився розірвати контракт із 33-річним англійцем через шість місяців після переходу гравця.

Зазначається, що футболіст найближчими днями повернеться до Англії, де продовжить шукати собі нову команду.

Також відомо, що Аякс сподівається на підписання англійця та веде з ним активні переговори. Угода може бути оформлена цього тижня.

У першій половині сезону Гендерсон провів 19 матчів, у яких дав п'ять результативних передач.