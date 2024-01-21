Італія

Римський клуб отримає 8 млн євро та бонуси.

Лівий захисник Роми Матіас Вінья незабаром стане новим гравцем бразильського Фламенгу. Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, бразильський клуб повністю домовився з босами "вовків" щодо підписання 26-річного уругвайця.

Зазначається, що Рома заробить на продажі свого гравця 8 мільйонів євро плюс певні бонуси.

Першу половину цього сезону в оренді в Сассуоло, за який він зіграв 16 поєдинків та віддав 3 асисти.