Римський клуб отримає 8 млн євро та бонуси.
Матіас Вінья, Getty Images
21 січня 2024, 17:20
Лівий захисник Роми Матіас Вінья незабаром стане новим гравцем бразильського Фламенгу. Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.
За інформацією джерела, бразильський клуб повністю домовився з босами "вовків" щодо підписання 26-річного уругвайця.
Зазначається, що Рома заробить на продажі свого гравця 8 мільйонів євро плюс певні бонуси.
Першу половину цього сезону в оренді в Сассуоло, за який він зіграв 16 поєдинків та віддав 3 асисти.