Україна

Невдовзі розпочнеться другий етап підготовки основної команди Динамо до другої частини сезону.

Завершився перший етап підготовки основної команди Динамо до другої частини сезону. Нагадаємо, він проходив у Києві – протягом трохи більше ніж тиждень після виходу з відпустки динамівці працювали на клубній базі у Віті-Литовській.

А 21-го січня вранці з клубної бази транзитом через Кишинів команда вирушила на зимовий навчально-тренувальний збір до Туреччини, де продовжить підготовку до другої половини сезону. Очікується, що на місце динамівці прибудуть ввечері.

У рамках програми підготовки заплановано проведення низки контрольних матчів. Майже всі суперники вже відомі: це Балкані (Косово), Легія (Польща), Пахтакор (Узбекистан), Левскі (Болгарія), Лієпая (Латвія), Шкендія (Північна Македонія), РФШ (Латвія), Динамо (Тбілісі, Грузія), Петрокуб (Хінчешті, Молдова), Шериф (Молдова).

На збір до Туреччини вирушили:

Воротарі: Бущан, Ігнатенко, Моргун, Нещерет;

Захисники: Біловар, Вівчаренко, Дубінчак, Дячук, Малиш, Михавко, Попов, Сирота, Тимчик;

Півзахисники: Андрієвський, Беніто, Бражко, Буяльський, Волошин, Діалло, Кабаєв, Караваєв, Рамадані, Царенко, Шапаренко, Шепелєв, Ярмоленко;

Нападники: Ванат, Пономаренко, Супряга.

Раніше повідомлялось, що Бражко зацікавив Жирону.