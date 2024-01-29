Нидерланды. Новость

Гравець непогано виступає у складі одного з грандів цієї країни.

Лучано Родрігес може відправитися у Феєнорд з Ліверпуля Монтевідео - повідомляє ресурс 1908 Nl.

Наразі розмови відбуваються на завершальному етапі, у разі успішного укладання угоди з тріумфатором молодіжного чемпіонату світу разом зі збірною Уругваю, відбудеться трансфер за ще невизначену суму, а також може бути варіант з орендою у інший клуб.

Можливо, Лучано Родрігес відправиться до Ліверпуля і лише влітку доєднається до нідерландської команди, але Арне Слот зацікавлений в його якостях і хотів би бачити вінгера у складі на даний момент.

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У 2023 році 20-річний гравець провів 34 матчі в усіх можливих турнірах, забив 9 голів і віддав 6 асистів.